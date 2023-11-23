Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:41, 23 ноября 2023Из жизни

Мужчина нашел в салате похожее на паука пугающее создание с 21 лапкой

Британец обнаружил на салате латуке в супермаркете странное черное существо

Фото: Unsplash

Работник супермаркета нашел на салате латуке странное создание с 21 лапкой. Об этом пишет Daily Mirror.

Британец из Истборна, графство Восточный Сассекс, решил выяснить, что за черное пугающее существо, похожее на паука, он обнаружил на рабочем месте. Его коллега опубликовала сделанный мужчиной снимок существа в тематической группе в соцсетях под названием «Энтомемология», где люди обсуждают редких насекомых и членистоногих.

«Я работаю в продуктовом магазине, и коллега прислал мне это... Что это вообще такое? Это какой-то жук, или у нас глюки? Мы много чего повидали, но это штука побила все рекорды по странности», — написала женщина.

Однако оказалось, что они столкнулись не с насекомым и не с пауком. На латуке было соцветие растения, которое росло рядом с листьями салата. Женщина поблагодарила экспертов группы за помощь и возможность посмеяться. Она также написала, что после этого ответа они с коллегами смогут спокойно работать.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Комментаторы в группе успели сравнить находку с чьим-то накладными ресницами, детенышем пришельца и увеличенной клеткой коронавируса.

Ранее сообщалось, что азиатские летающие пауки размером с ладонь распространяются по востоку США. Они уже захватили несколько штатов, а в октябре их впервые заметили в Алабаме.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      В российском регионе задержали владельца спрятанных под ЛЭП мешков с наркотиками

      Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки

      Спецназ поймал подложивших бомбу под машину россиянина

      Назван срок передачи «Крымэнерго» в собственность республики

      Дачникам назвали цветы для посева в декабре

      Семенович снялась обнаженной

      Задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья

      Пашинян встретился с послами ЕС

      Франция задействует 15 тысяч военных для охраны Олимпиады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости