Мужчина нашел в салате похожее на паука пугающее создание с 21 лапкой

Британец обнаружил на салате латуке в супермаркете странное черное существо

Работник супермаркета нашел на салате латуке странное создание с 21 лапкой. Об этом пишет Daily Mirror.

Британец из Истборна, графство Восточный Сассекс, решил выяснить, что за черное пугающее существо, похожее на паука, он обнаружил на рабочем месте. Его коллега опубликовала сделанный мужчиной снимок существа в тематической группе в соцсетях под названием «Энтомемология», где люди обсуждают редких насекомых и членистоногих.

«Я работаю в продуктовом магазине, и коллега прислал мне это... Что это вообще такое? Это какой-то жук, или у нас глюки? Мы много чего повидали, но это штука побила все рекорды по странности», — написала женщина.

Однако оказалось, что они столкнулись не с насекомым и не с пауком. На латуке было соцветие растения, которое росло рядом с листьями салата. Женщина поблагодарила экспертов группы за помощь и возможность посмеяться. Она также написала, что после этого ответа они с коллегами смогут спокойно работать.

Комментаторы в группе успели сравнить находку с чьим-то накладными ресницами, детенышем пришельца и увеличенной клеткой коронавируса.

Ранее сообщалось, что азиатские летающие пауки размером с ладонь распространяются по востоку США. Они уже захватили несколько штатов, а в октябре их впервые заметили в Алабаме.