Названо простое и эффективное средство для избавления квартиры от плесени

«БелНовости»: в борьбе с плесенью поможет средство на основе уксуса

Бороться с плесенью в доме можно и без использования бытовой химии. Вывести черный налет поможет простое средство на основе уксуса. Народный рецепт раскрывают «БелНовости».

Для раствора понадобятся вода и столовый уксус в пропорции один к одному. Концентрат распрыскивают на покрытый плесенью участок, а затем протирают салфеткой или щеткой. Особо отмечается, что средство не подходит для поверхностей из натурального камня и дерева.

Эффективность доказало и масло чайного дерева. Для разовой обработки раствор готовится в соотношении пять-семь капель масла на столовую ложку воды. В запущенных случаях — одна чайная ложка масла на 200 миллилитров воды. Перед процедурой необходимо предварительно удалить с поверхности плесень. Такое средство не только устранит плесень, но и наполнит дом приятным ароматом.

Грибок любит селиться в местах скопления влаги: в холодное время конденсат нередко собирается на оконных рамах и откосах. Решив избавиться от плесени раз и навсегда, надо прежде всего ликвидировать причину ее появления. Также необходимо регулярно проветривать помещения и следить за влажностью воздуха в доме. Эксперты издания напоминают, что народные средства не дают гарантии полного исчезновения плесени.

Ранее россиянам назвали дешевые средства для устранения грибка в ванной. Средства на основе гидрохлорида натрия, как, например, белизна, хорошо выбеливают поверхность, убивая плесень.