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04:30, 23 ноября 2023Наука и техника

Пребывание в космосе признали вредным для потенции

FASEB: пребывание в космосе вызвало эректильную дисфункцию

Фото: NASA / Unsplash

Команда американских специалистов из Университета Северной Каролины и Университета штата Флорида признала, что пребывание космонавтов в космосе вредно для потенции и может вызывать эректильную дисфункцию. Результаты работы опубликованы в журнале FASEB.

Ученые провели серию имитационных экспериментов на самцах крыс. 86 испытуемых были случайным образом разделены на шесть групп, часть из них подвергали воздействию высоких уровней радиации, а также невесомости. Авторы обнаружили, что основные аспекты космического полета могут негативно влиять на сосудистые ткани, приводя к эректильной дисфункции. Причем негативное воздействие сохранялось даже после длительного периода восстановления подопытных.

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Сосудистые изменения вызывались преимущественно относительно низкими дозами космической радиации, а также невесомостью. Негативный эффект обусловлен усилением окислительного стресса. Педполагается, что лечение может осуществляться при помощи различных антиоксидантов.

В июле 2022 года сотрудники Института здоровья костей и суставов при Университете Маккейга обнаружили, что пребывание в космическом пространстве приводит к усиленной потере костной массе у космонавтов.

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      Елена Апазиди
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