Пьяный россиянин ударил 13-летнюю школьницу бутылкой по голове

В Златоусте пьяный мужчина ударил школьницу пивной бутылкой по голове

В Златоусте Челябинской области пьяный мужчина ударил 13-летнюю школьницу пивной бутылкой по голове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, нетрезвый россиянин пристал к трем детям на улице. За них вступилась прохожая, тогда мужчина переключился на нее и повредил машину женщины.

Наблюдавшая за этим школьница захотела помочь и подошла к дебоширу. Тот ударил несовершеннолетнюю стеклянной бутылкой. Девочка потеряла сознание и была госпитализирована.

Спустя несколько дней участковый вычислил преступника и задержал его по месту жительства. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Березниках Пермского края мужчина избил 11-летнего школьника в супермаркете на улице Свердлова и скрылся на машине Lada Priora.

До этого житель Бурятии заступился за сына и избил ногами 12-летнего школьника.