Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:58, 23 ноября 2023Наука и техника

Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки

Cell Reports: лидокаин уничтожил опухолевые клетки при раке головы

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

Команда американских специалистов из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании обнаружила, что распространенное обезболивающее лидокаин способно уничтожать раковые клетки. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

В ходе доклинического исследования авторы изучили влияние лидокаина на образцы клеток плоскоклеточного рака головы и шеи (ПРГШ). Выяснилось, что вещество активирует рецептор горького вкуса T2R14, уровень которого повышен в раковых клетках. Этот рецептор помогает организму воспринимать горький вкус во рту, однако его функция в других клетках остается неясной.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Когда рецептор T2R14 активируется, он запускает процесс апоптоза, приводящий к гибели опухолевых клеток. Это происходит посредством двух механизмов. Первый — перенасыщение ионами кальция митохондрий (энергетических «станций» клеток), что вызывает образование активных форм кислорода (свободных радикалов), повреждающих биомолекулы. Второй — подавление протеасом, приводящее к гибели клеток.

Ранее ученые уже предполагали, что местный анестетик положительно влияет на пациентов с раком, однако объяснить, почему так происходит, не удавалось.

Открытие может стать дополнительным средством борьбы с онкологическими заболеваниями. Особенно важно то, что лидокаин уже одобрен для безопасного использования, а также он легкодоступен.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Елена Апазиди
      Обсудить
      Последние новости

      300 лет назад в океане затонул корабль с крупнейшим кладом в истории человечества. Как сегодня за него идет борьба?

      Украина упростила ввоз западной военной техники

      На Украине призвали Зеленского решить вопрос границы с Польшей

      Трамп заявил о нахождении США в аду

      Израильские войска останутся в Газе во время прекращения огня

      Футболист ЦСКА рассказал о зарплате в 10 тысяч рублей

      Путин поздравил сборную России с победой в международной олимпиаде по астрономии

      В США признали неготовность ВСУ защитить Киев

      Эстония высказалась о закрытии КПП на границе с Россией

      В США предупредили о катастрофе для Украины из-за массового дезертирства в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости