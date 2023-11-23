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13:15, 23 ноября 2023Путешествия

Российским туристам раскрыли последствия вступления Кипра в Шенген

АТОР: в случае вступления Кипра в Шенген россиянам придется сдавать биометрию

Фото: Unsplash

В случае вступления Кипра в Шенгенскую зону российским туристам придется сдавать биометрию и выполнять другие дополнительные формальности ради поездки в республику. Такие последствия раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В том случае, если Кипр станет частью Шенгена, туристам придется оформлять шенгенскую визу и выполнять условия в части финансового обеспечения поездки.

«В настоящее время граждане России могут въехать на Кипр по национальной кипрской визе, действующему мультишенгену, многократным действующим визам Румынии или Болгарии», — объяснили в АТОР.

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Накануне власти Кипра заявили, что намерены вступить в Шенгенскую зону в 2024 году. Министр иностранных дел страны Константинос Комбос сказал, что технические условия для этого уже созданы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. По ее словам, эти страны показали хороший пример в сфере предоставления убежища и репатриации.

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      Зарина Дзагоева
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