Российский шахматист выиграл чемпионат мира среди юношей

Российский шахматист Гребнев выиграл чемпионат мира среди юношей до 18 лет

Российский шахматист Алексей Гребнев досрочно выиграл чемпионат мира среди юношей до 18 лет, который проходит в итальянском Монтесильвано. Результаты доступны на сайте турнира.

В десятом туре Гребнев одержал победу над индийцем Пранитом Вуппалу и набрал 9,5 очков, обеспечив себе итоговую победу перед последним соревновательным днем. Всего шахматист одержал девять побед и одну партию сыграл вничью. На втором месте располагается еще один россиянин Володар Мурзин, в активе которого восемь очков.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил Гребнева с победой. «Это феноменальный результат для турнира такого уровня, поздравляю его тренеров и всех любителей шахмат в нашей стране», — заявил он.

23 ноября Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Спортсмены смогут играть под флагом организации до 1 января 2025 года. Разрешение распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе.