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23:47, 23 ноября 2023Спорт

Российский шахматист выиграл чемпионат мира среди юношей

Российский шахматист Гребнев выиграл чемпионат мира среди юношей до 18 лет

Фото: Stanley Cheah / Reuters

Российский шахматист Алексей Гребнев досрочно выиграл чемпионат мира среди юношей до 18 лет, который проходит в итальянском Монтесильвано. Результаты доступны на сайте турнира.

В десятом туре Гребнев одержал победу над индийцем Пранитом Вуппалу и набрал 9,5 очков, обеспечив себе итоговую победу перед последним соревновательным днем. Всего шахматист одержал девять побед и одну партию сыграл вничью. На втором месте располагается еще один россиянин Володар Мурзин, в активе которого восемь очков.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил Гребнева с победой. «Это феноменальный результат для турнира такого уровня, поздравляю его тренеров и всех любителей шахмат в нашей стране», — заявил он.

23 ноября Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Спортсмены смогут играть под флагом организации до 1 января 2025 года. Разрешение распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе.

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      Анастасия Борисова
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