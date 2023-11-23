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14:13, 23 ноября 2023Силовые структуры

СК пообещал найти виновных в ситуации с Максудовым

СК заявил, что приложит все усилия, чтобы найти виновных в смерти Максудова
СюжетРакетные удары по Украине:
Борис Максудов

Борис Максудов. Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Следственный комитет (СК) приложит все усилия для того, чтобы виновные в уходе из жизни корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова были найдены и понесли наказание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники СК выразили глубокие и искренние соболезнование родным и близким журналиста. Они напомнили, что многие из них были лично знакомы с Максудовым.

Об ударе Вооруженных сил Украины по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области, стало известно в среду, 22 ноября. Корреспондент «России 24» Борис Максудов оказался на месте происшествия и получил осколочные ранения. Журналисту сразу оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

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