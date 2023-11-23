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19:21, 23 ноября 2023Мир

В Германии правительство призвали уйти в отставку

Партия АдГ призвала уйти правительство Германии в отставку

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала уйти правительство Германии в отставку и провести досрочные выборы. Об этом заявили в официальном аккаунте партии в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Две трети немцев считают, что Шольц не справляется. Это относится не только к Шольцу, но ко всему правительству светофора [популярное название правящей коалиции]. У этого может быть только одно последствие: отставка и немедленные досрочные выборы!» — передается в сообщении партии.

С соответствующей реакцией партия отреагировала на опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения Forsa, по заказу телеканала N-tv. Согласно его данным, только 24 процента респондентов назвали канцлера Германии Олафа Шольца компетентным политиком.

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      Максим Габриелян
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