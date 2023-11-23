В Госдуме назвали «чушью собачьей» акцию помощи пожилым россиянам продуктами

Депутат Госдумы Завальный заявил, что акция помощи пенсионерам продуктами — чушь

Акция «Елка желаний» организации «Круг надежд», в рамках которой волонтеры помогают пенсионерам в исполнении их просьб, является «чушью собачьей». Об этом заявил Daily Storm депутат Государственной Думы Павел Завальный.

По словам Завального, помощь пенсионерам, в этом году массово попросившим о продуктовых наборах, сладостях и мясных продуктах, могли организовать провокаторы.

«Если эти активисты ищут работу для власти, то зря этим занимаются. (...) Хотят — пусть найдут этих пенсионеров, купят им чего-нибудь, соберут. А не "Елку надежд" повесили и потом в бюджет обратились: "Заплатите деньги и купите мяса". Чушь собачья!» — объявил народный избранник.

Завальный также удивился, что пенсионеры попросили еду, а не дорогостоящую технику: «Я думал, там 90 процентов все будут просить iPhone».

В рамках «Елки желаний» россияне могут сорвать с новогоднего дерева игрушку с просьбой пенсионера и исполнить ее.

Ранее другой российский депутат Александр Колесников потребовал поднять тарифы на проезд в автобусах. «Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком», — объявил депутат думы Екатеринбурга.

