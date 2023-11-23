В МИД раскритиковали заявления Борреля о мире на Украине

В МИД назвали заявления Борреля о мире на Украине ширмой для сдерживания России

Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о мире на Украине — ширма для продолжения политики сдерживания России. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала рассуждения Борреля, передает РИА Новости.

«Глава евродипломатии продолжает голословно обвинять Россию в якобы желании затянуть конфликт», — сказала она.

По ее словам, еще недавно Боррель публично заявлял, что Европейский союз мог бы прекратить столкновения за один день, так как без массированной внешней поддержки Киев не сможет продолжать боевые действия. Представитель ведомства также назвала инвестицией в продолжение вооруженного конфликта подготовку Вооруженных сил Украины на военных базах стран ЕС.

Захарова также отметила, что рассуждения о мире, пренебрежение усилиями международных посредников и навязывание мертворожденной «формулы Зеленского» — политическая ширма для продолжения политики сдерживания России.

Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз не успеет до конца 2023 года поставить Киеву миллион обещанных боеприпасов.