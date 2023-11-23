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23:19, 23 ноября 2023Мир

Израиль заявил об уничтожении командующего ВМС ХАМАС

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении на юге сектора Газа командующего ВМС ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила об уничтожении в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа командующего военно-морскими силами (ВМС) палестинской группировки ХАМАС. Отмечается, что операция проводилась под руководством разведки ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин Бет».

«Амар Абу Джалала был командиром военно-морских сил ХАМАС и участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ», — сказано в сообщении.

В израильской армии уточнили, что командующий ВМС ХАМАС и еще один боец движения были ликвидированы в результате авиаудара.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари рассказал, что военные еврейского государства останутся на своих позициях в секторе Газа во время прекращения огня, организуемого в ходе соглашения об освобождении части удерживаемых в анклаве заложников.

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      Марина Совина
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