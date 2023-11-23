Врач назвал россиянкам опасные последствия пластики груди

Хирург Валентин Першин: после липофилинга может начаться отторжение груди

Пластический хирург Валентин Першин назвал россиянкам опасные последствия пластики груди. Соответствующий материал публикуют «Страсти».

Врач рассказал, что существуют разные виды коррекции форм груди. По его словам, маммопластика является самым безопасным способом в мире. При этом доктор предупредил, что липофилинг, или липотрансфер, заключающийся в пересадке жировой ткани, небезопасен.

Першин предупредил, что за счет таких манипуляций невозможно добиться точного объема и формы, поскольку жир может рассасываться и мигрировать. Помимо этого, есть риск, что собственный материал не приживется в новом месте, вследствие чего начнется отторжение и возникнет опасность попасть на новую операцию, но по спасению груди.

В заключение специалист уточнил, что использование жира пациента для хирургического вмешательства требует определенных знаний, отсутствие которых приведет к серьезным осложнениям.

Ранее россиянкам назвали четыре неудачные пластические операции. Среди них — удаление комков Биша.

