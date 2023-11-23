Врач развеял популярный миф об умственных способностях беременных

Хирург Радж: потеря объема серого вещества при беременности не влияет на память

Во время беременности уменьшается объем серого вещества мозга, но это не влияет на умственные способности и память женщины, уверен хирург Каран Радж. Популярный миф о беременности он развеял в опубликованном на платформе TikTok видео.

Радж указал, что серое вещество мозга, состоящее из тел нервных клеток, во время беременности сокращается и восстанавливается после родов. Может показаться логичным, что этот процесс приводит к временному снижению когнитивных способностей, однако на самом деле все наоборот, уверен врач. «Потеря объема серого вещества приводит к тонкой настройке или оптимизации мозговых связей», — сказал Радж.

Специалист отметил, что серого вещества становится меньше в отделе мозга, который участвует в обработке сигналов, исходящих из окружающей среды. Согласно одной из теорий, говорит Радж, изменения помогают женщине эффективнее реагировать на потребности ребенка, а также обнаруживать угрозу в окружении. «То, что кажется пугающим, на самом деле может быть адаптивным процессом. Как будто мозг делает перестановку и уборку, чтобы повысить шансы сохранить жизнь будущему малышу», — считает врач.

Радж добавил, что проведенные исследования не подтвердили, что в период беременности у женщин ухудшается память, хотя сами будущие матери нередко сообщают об ощущении затуманенного сознания.

Ранее врач-репродуктолог Марина Заборская назвала идеальный возраст для зачатия. По ее мнению, в период между 19 и 35 годами организм имеет наилучшее состояние здоровья для беременности и родов.

