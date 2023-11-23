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16:35, 23 ноября 2023Россия

ВСУ повторно обстреляли российскую деревню

Губернатор Старовойт: ВСУ повторно обстреляли деревню Городище

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины повторно обстреляли деревню Городище в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Деревня Городище Рыльского района повторно обстреляна со стороны Украины», — написал он, уточнив, что в результате случившего никто не пострадал.

По информации губернатора, в одном из домовладений повреждены забор и фасад, еще в одном посечены окна. По предварительным данным, в подвал одного дома залетел украинский снаряд. В деревне перебит газопровод, специалисты приступят к его восстановлению, как только обстановка станет безопасной.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ выпустили по деревне Городище восемь снарядов.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Варвара Родикова
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