ВСУ повторно обстреляли российскую деревню

Губернатор Старовойт: ВСУ повторно обстреляли деревню Городище

Вооруженные силы Украины повторно обстреляли деревню Городище в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Деревня Городище Рыльского района повторно обстреляна со стороны Украины», — написал он, уточнив, что в результате случившего никто не пострадал.

По информации губернатора, в одном из домовладений повреждены забор и фасад, еще в одном посечены окна. По предварительным данным, в подвал одного дома залетел украинский снаряд. В деревне перебит газопровод, специалисты приступят к его восстановлению, как только обстановка станет безопасной.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ выпустили по деревне Городище восемь снарядов.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.