Встроенную защиту Windows смогли взломать

The Verge: энтузиасты нашли уязвимость в защите Windows Hello

Специалисты фирмы Blackwing Intelligence смогли взломать встроенную в ОС Windows защиту. Об этом сообщает издание The Verge.

Исследователи безопасности рассказали, что у них получилось обойти защиту Windows Hello — метод аутентификации с помощью кода, отпечатка пальца или лица, применяемого на ПК под управлением Windows. Специалисты рассказали, что обнаружили множество уязвимостей в системе.

Системные бреши были найдены в трех основных датчиках отпечатков пальцев, которые используются в ноутбуках под управлением Windows — производства Microsoft, Dell и Lenovo. Датчики от Goodix, Synaptics и ELAN не смогли обеспечить надлежащей защиты компьютеров. Инженеры смогли выключить систему посредством USB-накопителя с установленной на него программой для взлома.

По словам представителей Blackwing Intelligence, в Microsoft смогли создать довольно надежную систему защиты, поэтому для ее взлома потребовалось некоторое время. «Но, к сожалению, производители устройств, похоже, неправильно понимают, как ее использовать», — заявили авторы исследования.

В июне компания Microsoft добавила возможность входа на сайты через Windows 11 без паролей. В этом случае пользователю нужно будет ввести цифровой ПИН-код или отсканировать отпечаток пальца или лицо с помощью Windows Hello.