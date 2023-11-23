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20:02, 23 ноября 2023Наука и техника

Встроенную защиту Windows смогли взломать

The Verge: энтузиасты нашли уязвимость в защите Windows Hello

Фото: Unsplash

Специалисты фирмы Blackwing Intelligence смогли взломать встроенную в ОС Windows защиту. Об этом сообщает издание The Verge.

Исследователи безопасности рассказали, что у них получилось обойти защиту Windows Hello — метод аутентификации с помощью кода, отпечатка пальца или лица, применяемого на ПК под управлением Windows. Специалисты рассказали, что обнаружили множество уязвимостей в системе.

Системные бреши были найдены в трех основных датчиках отпечатков пальцев, которые используются в ноутбуках под управлением Windows — производства Microsoft, Dell и Lenovo. Датчики от Goodix, Synaptics и ELAN не смогли обеспечить надлежащей защиты компьютеров. Инженеры смогли выключить систему посредством USB-накопителя с установленной на него программой для взлома.

По словам представителей Blackwing Intelligence, в Microsoft смогли создать довольно надежную систему защиты, поэтому для ее взлома потребовалось некоторое время. «Но, к сожалению, производители устройств, похоже, неправильно понимают, как ее использовать», — заявили авторы исследования.

В июне компания Microsoft добавила возможность входа на сайты через Windows 11 без паролей. В этом случае пользователю нужно будет ввести цифровой ПИН-код или отсканировать отпечаток пальца или лицо с помощью Windows Hello.

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      Андрей Ставицкий
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