В России назвали трагедией закрытие КПП Финляндии на границе

Сенатор Совфеда Карасин назвал трагедией закрытие КПП Финляндии на границе

Решение Финляндии о закрытии практически всех КПП на границе с Россией является недружественным актом. Ввиду этого страна будет вынуждена либо принять ответные меры, либо перейти к другому характеру отношений с государством. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Григорий Карасин.

«Решение о закрытии переходов, которые работали на протяжении долгих десятилетий, это, конечно, недружественный акт по отношению к России. Главное здесь не ответ, а то, что это трагедия для двусторонних отношений. Политики, принимающие эти решения, не отдают отчета в том, что наши дружба и добрососедство были примером для всего Евросоюза, для всего мира. Это водораздел, после которого начинаются очень нервные отношения, в которых будет много взаимной подозрительности», — предупредил Карасин.

Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что технические моменты ограничений будут отработаны, граждане России не пострадают от закрытий КПП. Он также не исключил принятия Россией ответных мер в случае необходимости.

«Если необходимости не будет, мы просто сделаем выводы и перейдем к другому характеру отношений с соседями. Теперь это член НАТО, недружественная страна», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Финляндии решил закрыть все КПП на границе с Россией, кроме одного — Райа-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область). Решение правительства вступит в силу в 00:00 24 ноября (01:00 по Москве). КПП будут закрыты минимум до 23 декабря.