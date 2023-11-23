ФСБ поймала на взятках обеспечивающего работу российских судей чиновника

В Челябинской области поймали на взятках главу центра обслуживания мировых судей

Сотрудники ФСБ задержали директора государственного центра по обслуживанию деятельности мировых судей Челябинской области Дмитрия Замору по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным спецслужбы, чиновник организовал схему получения взяток от предпринимателей за заключение договоров аренды помещений, предназначенных для размещения в них участков мировых судей. Общая сумма подношений превысила 20 миллионов рублей.

В отношении уличенного в получении взяток чиновника возбуждено три уголовных дела по статьям 290 («Получение взятки») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По решению Челябинского областного суда Замора заключен под стражу.

13 октября сообщалось о задержании его заместителя, также заподозренного в получении взятки за помощь в заключении госконтрактов. По данным следствия, он на посту главного инженера и заместителя руководителя получил деньги от коммерческой организации, которая проводила ремонт судебных помещений.