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09:09, 24 ноября 2023Экономика

Пекин предложил властям России помогать продажам китайских автомобилей

Посол КНР Ханьхуэй предложил России помогать продажам китайского автопрома
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Китайские автопроизводители готовы разрабатывать автомобили, отвечающие потребностям российского рынка, но хотят и ответных шагов от России. Об этом на II Российско-китайском автопромышленном форуме заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, передает Reuters.

По его словам, Пекин согласен способствовать интеграции цепочек производства и поставок, а для этого российская сторона могла бы оказать поддержку китайскому автопрому, то есть упростить условия производства, продаж и работы.

Дипломат подчеркнул, что Китай хотел бы поддерживать хороший имидж собственных автомобильных брендов, обеспечивать первоклассное качество и предоставлять высококачественные услуги.

По данным агентства «Автостат-Инфо», за первые три квартала 2023 года россияне потратили в общей сложности 1,02 триллиона рублей на китайские автомобили. При этом на все автомобили было потрачено 1,88 триллиона рублей, то есть производители из КНР захватили больше половины рынка в денежном выражении.

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Между тем крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» признал, что выполнить производственный план в 2023 году не удастся, отставание составит до десяти процентов. До этого компания попросила правительство подумать над усилением поддержки в виде частичной компенсации ставки по кредитам. Без такой помощи компания вынуждена будет отказаться от инвестиций в развитие.

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      Платон Щукин
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