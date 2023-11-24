«Что, черт возьми, происходит?» Ученые обнаружили космический луч огромной мощности, но не смогли определить его природу

Ученые Telescope Array обнаружили мощный космический луч неизвестной природы

Ученые из международного проекта Telescope Array обнаружили космический луч огромной мощности, однако определить его природу на данный момент невозможно. Об этом сообщили представители Университета Юты в США.

Как отметил сотрудник коллаборации в научном учреждении Джон Мэтьюз, при отслеживании траектории новой частицы, из которой состоит луч, специалистам не удалось понять, что именно стало источником ее происхождения.

Прослеживая траекторию новой частицы до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка — что, черт возьми, происходит? Джон Мэтьюз представитель Telescope Array в Университете Юты

В университете Юты добавили, что этот луч стал вторым по мощности из когда-либо наблюдаемых в космосе. Самый мощный ученые зафиксировали в 1991 году во время эксперимента «Глаз мухи» с помощью телескопической решетки площадью 700 квадратных километров.

В научном сообществе считают, что частицы такой мощности не могут существовать в природе

Частицы, из которых состояли указанные лучи, назвали Oh-My-God («О боже мой»). Специалисты считают, что ничто в галактике не могло произвести подобный поток, а энергия оказалась больше, чем в принципе теоретически возможно для космических лучей. Научное сообщество в итоге заявило, что подобной частицы не может существовать в природе.

В мае 2021 года группа Telescope Array зафиксировала второй по силе поток аналогичных лучей, о котором идет речь в статье, опубликованной Университетом Юты в ноябре 2023 года. Он получил название «Аматерасу» в честь японской богини солнца. У специалистов по-прежнему не нашлось ответа, что он собой представляет.

Это могут быть дефекты в структуре пространства-времени, сталкивающиеся космические струны. Я просто выплевываю сумасшедшие идеи, которые приходят в голову людям, потому что общепринятого объяснения просто нет Джон Белз профессор Университета Юты

Как уточнил профессор Беллз, эти частицы прилетают из будто бы совершенно разных мест на небе, у них вряд ли единый источник. Ученые полагают, что такие космические объекты могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.

Зафиксированный Telescope Array луч изучили российские ученые

Российские ученые из Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН изучили частицу «Аматерасу», зафиксированную установкой Telescope Array в американском штате Юта, об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Обнаруженный в 2021 году элемент обладал зарядом в 2,44⋅1020 электронвольт, это в 2,3 миллиона раз выше максимальной энергии, которая достигалась в мощнейших ускорителях, подобных Большому адронному коллайдеру.

Специалисты предполагают, что такие частицы связаны с выбросами сверхмассивных черных дыр, гамма-всплесками и другими явлениями.

Сигнал со всех станций наземной решетки детекторов Telescope Array был исследован с помощью методов машинного обучения: с высокой степенью достоверности было установлено, что частица не может быть гамма-квантом, что не позволяет однозначно связать ее с каким-либо процессом за пределами стандартной модели физики частиц Иван Харук научный сотрудник лаборатории обработки больших данных ИЯИ РАН

Российские ученые считают, что частица могла быть протоном или ядром атома химического элемента. Они выяснили, что объект прибыл из пустой части Вселенной, а следовательно, сильно отклонился от источника, расположенного вне нашей галактики.

Специалисты допустили, что частица могла достичь Земли в силу неизвестных науке астрономических явлений или неизученных физических законов. В ИЯИ РАН подчеркнули, что дальнейшее изучение подобных явлений позволит решить ряд фундаментальных вопросов современной физики.