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20:22, 24 ноября 2023Забота о себе

Женщина завела роман с мужчиной старше себя и устала от его насмешек

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Женщине, которая устала от насмешек партнера значительно старше себя, дала совет коуч по отношениям Колин Нолан. Ее колонку опубликовало издание Mirror.

26-летняя женщина несколько месяцев назад завела роман с 38-летним мужчиной, который ей очень нравится, но некоторые его черты ее смущают. «Он очень умный, начитанный, окончил престижный университет, на все у него свое мнение. И теперь он начал намекать мне, что я для него простовата. Я графический дизайнер, человек визуала, я не читаю так много и, признаться честно, плевать хотела на политику», — призналась автор письма. По ее словам, мужчина постоянно просит ее читать определенные книги или посещать обучающие курсы, и теперь она думает, будто недостаточно хороша для него и должна «уступить место» более подходящей этому мужчине партнерше.

Нолан обратила внимание автора письма на то, что мужчина демонстрирует контролирующее поведение, заставляет ее чувствовать себя несчастной и тянет одеяло отношений на себя, даже если делает это из лучших побуждений. По словам коуча, в жизни ей приходилось учиться у родителей, друзей и даже у своих детей, а также менять свое мнение по разным вопросам. «Но никто из близких, повлиявших на меня, не заставлял меня чувствовать себя ничтожеством. Поймите, эти отношения вредят вашей самооценке. И расскажите ему о своих чувствах — если он такой умный, то знает, как важно слушать», — написала специалистка. Она добавила, что изначально обоих партнеров притянуло то, что они не похожи и могут чему-то научить друг друга.

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Ранее отец 29-летней женщины признался в письме Нолан, что его дочь встречается с недавно разведенным и не нравящимся ему мужчиной, бывшая жена которого осталась одна с ребенком. Нолан напомнила, что у любого конфликта есть две стороны, и делать поспешные выводы не стоит.

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      Александра Лисица
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