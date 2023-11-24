Для выплат пособий на детей в России выделили дополнительные средства

В России выделили дополнительные 89,5 млрд рублей на выплату детских пособий

Правительство России выделило из резервного фонда более 89,5 миллиарда рублей для выплат единого пособия на детей. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей выплаты, а выделенные средства позволят обеспечить пособием более 10 миллионов детей. В проекте федерального бюджета на 2024 год, одобренном российским парламентом, на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 триллиона рублей.

Указанная выплата, которая с начала 2023 года объединила в России ряд действующих мер соцподдержки, доступна семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Ее размер может достигать 50, 75 или 100 процентов этого показателя при выплате на ребенка или беременным, вставшим на учет в ранние сроки.

Ранее стало известно, что материнский капитал в России с 1 февраля 2024 года составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч рублей на второго.