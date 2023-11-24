Российские артиллеристы помешали ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» помешал бойцам ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Российские артиллеристы помешали бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левом берегу Днепра на херсонском направлении. Отмечается, что они были атакованы расчетом реактивной системой залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщает РИА Новости.

«(Обстановка) на фронте всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро», — заявил командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Ротор.

По его словам, после подобных неудачных вылазок украинские военные иногда перестают думать о том, чтобы совершать новые попытки.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что главная проблема ВСУ на фронте на текущий момент связана с нехваткой оружия. Он отметил, что украинские военные терпят крах и командование пытается принять меры для исправления этой ситуации, но исправить это не получается.