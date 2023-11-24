Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:38, 24 ноября 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы помешали ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» помешал бойцам ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Российские артиллеристы помешали бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левом берегу Днепра на херсонском направлении. Отмечается, что они были атакованы расчетом реактивной системой залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщает РИА Новости.

«(Обстановка) на фронте всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро», — заявил командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Ротор.

По его словам, после подобных неудачных вылазок украинские военные иногда перестают думать о том, чтобы совершать новые попытки.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что главная проблема ВСУ на фронте на текущий момент связана с нехваткой оружия. Он отметил, что украинские военные терпят крах и командование пытается принять меры для исправления этой ситуации, но исправить это не получается.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Погромы и поджоги: в Дублине начались протесты после того, как неизвестный с ножом напал на детей у школы

      Примкнувшая к ВСУ американка заявила о растущих потерях

      В Госдуме предложили лишать перевозчиков лицензии за высадку детей из транспорта

      Детская математическая задача поставила взрослых в тупик

      Экипажи новейших танков Т-90 М «Прорыв» провели подготовку к боям в зоне СВО

      Российские артиллеристы помешали ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

      Боец рассказал об оружии ВСУ на херсонском направлении

      На Украине обеспокоились возможной потерей союзника в Европе

      Тромбоз уносит миллионы жизней. Как защитить себя и что нужно знать, чтобы вовремя заметить проблему

      Маск заявил о растущем напряжении в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости