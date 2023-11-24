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05:35, 24 ноября 2023Россия

Боец рассказал об оружии ВСУ на херсонском направлении

Боец Ротор: войска на херсонском направлении чаще сталкиваются с оружием НАТО

Фото: пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Командир расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» с позывным Ротор рассказал, с каким оружием сталкиваются военные на херсонском направлении в зоне спецоперации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Военный уточнил, что солдаты все чаще сталкиваются с техникой, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от НАТО.

«Я думаю, там только одно натовское оружие и есть. Тут даже беспилотники, да все, все натовское. Тут пальцем покажи и не промахнешься», — отметил боец.

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Солдат добавил, что операторы разведдронов и расчеты РСЗО российской группировки наблюдают за ситуацией в районе Антоновского моста на Херсонщине и пресекают попытки ВСУ десантироваться на левый берег Днепра.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на херсонском направлении. «Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — отметил он.

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      Марина Совина
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