Канье Уэста заметили с молодой супругой в Дубае после слухов о разрыве отношений

Канье Уэст и Бьянка Цензори воссоединились после слухов о разрыве отношений

Американский рэпер Канье Уэст и дизайнер Бьянка Цензори воссоединились в Дубае после слухов о разрыве отношений. Об этом пишет The Sun.

46-летнего хип-хоп-исполнителя заметили с молодой супругой в одном из ресторанов Дубая. Цензори была одета в бюстгальтер и короткую юбку. Отмечается, что она снимала на телефон, как Уэст общается с шеф-поваром заведения. Очевидцы также засняли, как музыкант снял кроссовки своего бренда Yeezy и передал повару, чтобы тот примерил обувь.

Ранее стало известно, что Канье Уэст якобы посоветовал экс-главе немецкого ретейлера Adidas, еврею, повесить фотографию Адольфа Гитлера у себя на кухне и целовать ее каждый день. Отмечается, что Уэст объяснял свою рекомендацию «практикой безусловной любови».