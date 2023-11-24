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20:58, 24 ноября 2023Культура

Канье Уэста заметили с молодой супругой в Дубае после слухов о разрыве отношений

Канье Уэст и Бьянка Цензори воссоединились после слухов о разрыве отношений

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст и дизайнер Бьянка Цензори воссоединились в Дубае после слухов о разрыве отношений. Об этом пишет The Sun.

46-летнего хип-хоп-исполнителя заметили с молодой супругой в одном из ресторанов Дубая. Цензори была одета в бюстгальтер и короткую юбку. Отмечается, что она снимала на телефон, как Уэст общается с шеф-поваром заведения. Очевидцы также засняли, как музыкант снял кроссовки своего бренда Yeezy и передал повару, чтобы тот примерил обувь.

Ранее стало известно, что Канье Уэст якобы посоветовал экс-главе немецкого ретейлера Adidas, еврею, повесить фотографию Адольфа Гитлера у себя на кухне и целовать ее каждый день. Отмечается, что Уэст объяснял свою рекомендацию «практикой безусловной любови».

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      Сергей Равин
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