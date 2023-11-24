В Госдуме предложили лишать перевозчиков лицензии за высадку детей из транспорта

Депутат Останина: предложила лишать перевозчиков лицензий за высадку детей

За высадку детей из общественного транспорта по любой причине у перевозчиков стоит отбирать лицензию. Такую идею в разговоре с «Лентой.ру» предложила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она намерена проработать эту инициативу с другими депутатами.

Перевозчиков могут лишить лицензии на нарушения водителей

[Лишение лицензии] не будет чересчур, если нарушили права одного ребенка и совершили такие оскорбительные действия по отношению хотя бы к одному ребенку. Хорошо, если это не повредило его жизни и здоровью, а если это случилось? Проработаем в своем комитете Нина Останина депутат Госдумы

«Что движет этими людьми? Только желание кошелек набить, не надо думать, что человеком движет стремление [воззвать] к совести — я тебя накажу, потому что ты без билета проехал, я тебя высажу. Поэтому и на них тоже надо воздействовать таким же способом. Похоже, что никаких морально-этических и нравственных норм нет, поэтому как ты, так и тебе», — объяснила она.

Местные власти должны публично наказывать за высадку детей из транспорта

Останина считает, что эффективной мерой станут публичные порицания со стороны мунициальных руководителей.

«Устройте показное наказание для этого человека, расскажите по телевидению, что такой-то такой высадил семилетнего ребенка на морозе только потому, что ребенок не заплатил эти 20 рублей за билет, потому что у него этих денег не было», — обратилась она к региональным властям.

По мнению депутата, водителей, которые выгоняют детей из транспорта нужно увольнять и больше не допускать к работе с людьми. Она отметила, что дети перестают верить взрослым после таких случаев и уважать их.

В 2021 году в России официально запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет без сопровождения взрослых за безбилетный проезд. Водителю, который нарушил закон, грозит штраф до пяти тысяч рублей, а кондукторам и контролерам — от 20 до 30 тысяч рублей. А если из-за таких действий ребенок пострадает, это может обернуться уже уголовной ответственностью.

Несмотря на уже существующие ограничения, перевозчики периодически нарушают закон. Так, 20 ноября стало известно, что в Саратове 11-летнюю девочку вынудили трижды оплатить билет, но все равно высадили из транспорта во время метели. Это произошло из-за того, что терминал сразу не смог списать деньги.