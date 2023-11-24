Ким Чен Ын объяснил причину запуска нового северокорейского спутника

Reuters: Ким Чен Ын объяснил запуск спутника КНДР реализацией права на оборону

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын объяснил, что запуск нового разведывательного спутника является законной реализацией права на оборону страны. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает Reuters.

«[Ким Чен Ын] заявил, что использование разведывательного спутника является полноценным осуществлением права на самооборону, и Вооруженные силы страны не могут не использовать такие возможности», — говорится о визите северокорейского лидера в Национальное управление аэрокосмических технологий КНДР, в ходе которого он лично поздравил причастных ученых и инженеров.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что выведенный 21 ноября на орбиту Земли спутник «Маллиген-1» является космическим стражем КНДР, который наблюдает «за военными намерениями и акциями враждебных сил». По его мнению, запуск спутника можно считать победой.