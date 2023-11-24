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09:06, 24 ноября 2023Мир

Ким Чен Ын объяснил причину запуска нового северокорейского спутника

Reuters: Ким Чен Ын объяснил запуск спутника КНДР реализацией права на оборону

Фото: KCNA / Reuters

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын объяснил, что запуск нового разведывательного спутника является законной реализацией права на оборону страны. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает Reuters.

«[Ким Чен Ын] заявил, что использование разведывательного спутника является полноценным осуществлением права на самооборону, и Вооруженные силы страны не могут не использовать такие возможности», — говорится о визите северокорейского лидера в Национальное управление аэрокосмических технологий КНДР, в ходе которого он лично поздравил причастных ученых и инженеров.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что выведенный 21 ноября на орбиту Земли спутник «Маллиген-1» является космическим стражем КНДР, который наблюдает «за военными намерениями и акциями враждебных сил». По его мнению, запуск спутника можно считать победой.

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      Виктория Кондратьева
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