Кладбище велосипедов мигрантов на границе России и Финляндии попало на видео

Брошенные велосипеды мигрантов на российско-финской границе попали на видео

Кладбище брошенных мигрантами велосипедов на границе России и Финляндии попало на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

На размещенных в сети кадрах видны лежащие в снегу велосипеды у контрольно-пропускного пункта (КПП) Салла, который ранее закрылся.

По данным источника, в четверг, 23 ноября, 58 иностранцев успели пересечь границу до полного закрытия КПП. Еще 55 человек по их просьбе перевезли к единственному работающему погранпереходу Лотта.

Известно, что остальные 200 желавших попасть в Финляндию мигрантов решили остаться в России, их отправили на автобусах в Санкт-Петербург. Часть из них планировали пересечь границу на велосипедах, которые сейчас оказались брошены на КПП.

Ранее сообщалось, что на въезде в Мурманск и внутри Мурманской области установят специальные посты из-за наплыва беженцев в Финляндию. Внутри области для ограничения перемещения мигрантов уже заработал контрольно-пропускной пункт.