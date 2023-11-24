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13:29, 24 ноября 2023Путешествия

В Мурманске начали борьбу с наплывом мигрантов в Финляндию

Губернатор Чибис: на въезде в Мурманск из-за наплыва мигрантов установят посты

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

На въезде в Мурманск и внутри Мурманской области будут установлены специальные посты из-за наплыва беженцев в Финляндию. О начале борьбы с мигрантами «Фонтанке» рассказал губернатор региона Андрей Чибис.

«Они продолжали активно прибывать, — отметил он. — С учетом этого мы вынуждены были принять дополнительные меры, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности».

Глава региона подчеркнул, что внутри области для ограничения перемещения мигрантов уже заработал контрольно-пропускной пункт (КПП). «С учетом появления этих пунктов, их работы мы видим, как поток снижается», — добавил он.

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По словам Чибиса, в открытии пункта возникла необходимость после того, как Хельсинки заявили о закрытии очередного КПП, а также о том, что останется только один пункт пропуска, находящийся в совершенно другой части области. Чибис сообщил, что на этой территории расположены стратегические объекты.

Ранее в ноябре стало известно, что Финляндия захотела ограничить подачу заявок на получение убежища в аэропорту Хельсинки, если российская сторона продолжит пропускать через границу мигрантов без документов. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

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      Фариза Бацазова
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