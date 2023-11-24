Глава финского МИД: в Хельсинки захотели ограничить подачу заявок об убежище

Финляндия захотела ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если российская сторона продолжит пропускать через границу мигрантов без документов. Об этом сообщает заявила глава финского МИД Элина Валтонен в беседе с Financial Times.

Издание отмечает, что с Россия оказывает давление на Финляндию с помощью мигрантов из Йемена, Ирака и Сирии. «Мы сделали это [закрытие КПП] шаг за шагом, чтобы дать понять России, что мы не будем мириться с проведением этой гибридной операции», — заявила Валтонен.

Ранее стало известно, что власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).