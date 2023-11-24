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09:39, 24 ноября 2023Ценности

Клава Кока показала фигуру в бикини на фото с возлюбленным

Фото: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала фигуру в откровенном наряде на новом фото с возлюбленным Александром Повериным. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 27-летняя исполнительница предстала в черном раздельном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. Поверх наряда звезда надела прозрачный топ в тон, демонстрируя подтянутое тело.

Кроме того, Кока собрала волосы, а в качестве аксессуара выбрала солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре Клава Кока снялась в купальнике. Знаменитость рассказала подписчикам, что прилетела на Мальдивы вместе с избранником.

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      Екатерина Ештокина
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