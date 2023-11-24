Клава Кока показала фигуру в бикини на фото с возлюбленным

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала фигуру в откровенном наряде на новом фото с возлюбленным Александром Повериным. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 27-летняя исполнительница предстала в черном раздельном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. Поверх наряда звезда надела прозрачный топ в тон, демонстрируя подтянутое тело.

Кроме того, Кока собрала волосы, а в качестве аксессуара выбрала солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре Клава Кока снялась в купальнике. Знаменитость рассказала подписчикам, что прилетела на Мальдивы вместе с избранником.