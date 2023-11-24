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13:03, 24 ноября 2023Бывший СССР

Литву предупредили о последствиях закрытия КПП на границе с Россией

Власти Калининградской области предупредили Литву о последствиях закрытия КПП

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Власти Калининградской области предупредили Литву о негативных последствиях, к которым может привести закрытие единственного работающего пункта пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря губернатора региона Дмитрия Лыскова, возможное закрытие пограничного перехода «Кибартай» может стать грубым нарушением транзитных обязательств Литвы.

Это, считает он, приведет к негативным экономическим последствиям для самой Литвы. «Мы надеемся, что руководители соседней страны будут придерживаться здравого смысла и попробуют представить себе экономические последствия своих действий», — отметил представитель местных властей.

Лысков подчеркнул, что Литва не сможет так же безболезненно закрыть границу с Россией, как это сделала Финляндия.

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи.

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      Алевтина Запольская
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