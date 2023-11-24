МИД Финляндии усомнился в непреднамеренности повреждения Balticconnector

МИД Финляндии: непреднамеренное повреждение Balticconnector маловероятно

Непреднамеренное повреждение газопровода Balticconnector и двух кабелей связи за восемь часов одним судном является маловероятным. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает РИА Новости.

«Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может (непреднамеренно) повредить два кабеля связи и газопровод», — рассказала дипломат.

При этом она отметила, что Финляндия сотрудничает с Китаем в расследовании происшествия. Ключевым подозреваемым в инциденте остается китайское судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга.

Ранее проверка якоря, найденного на месте повреждения газопровода Balticconnector? показала наиболее вероятную принадлежность судну Китая Newnew Polar Bear. Об этом заявили на сайте центральной криминальной полиции Финляндии.