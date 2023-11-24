На Украине подсчитали расходы на объявление воздушных тревог

Депутат Рады Гетманцев: Киев тратит на воздушные тревоги 9 млрд гривен в сутки

Украина тратит на объявление воздушных тревог около девяти миллиардов гривен в сутки (примерно 22 миллиарда рублей). Государственные расходы подсчитал депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Если допустить, что во время тревоги останавливается половина экономики, то расходы за сутки могут составлять, условно, девять миллиардов гривен», — написал он. Гетманцев уточнил, что в 2022 году траты составляли семь миллиардов.

Нардеп добавил, что если считать расходы в привязке к ВВП, то они постоянно увеличиваются. Также он подчеркнул, что на расчеты влияет тот факт, что значительная часть тревог приходится на ночное время суток.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от военных разобраться с многочасовыми воздушными тревогами, которые происходят из-за вылетов носителей «Кинжалов».