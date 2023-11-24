Назван способ взбодриться после бессонной ночи

20-минутные физические упражнения улучшили работу мозга после бессонной ночи

Команда специалистов из Портсмутского университета назвала способ взбодриться после бессонной ночи. Исследование, опубликованное в журнале Physiology & Behavior, показало, что улучшить работу мозга помогут 20-минутные физические упражнения.

В двух экспериментах приняли участие 24 человека (в каждом по 12). В первом авторы сосредоточились выявить влияние небольшого недосыпа на когнитивные способности, а во втором — воздействие целой бессонной ночи и сопутствующей гипоксии.

В первом испытании испытуемым разрешалось спать не более пяти часов в сутки в течение трех дней. Каждое утро им давали семь заданий для выполнения в состоянии покоя, а затем после езды на велосипеде. Всех участников попросили оценить свое настроение и бодрость перед выполнением заданий.

Оказалось, что три ночи незначительного недосыпа влияют на когнитивные способности подопытных в разной степени. Ученые объясняют это тем, что некоторые люди более устойчивы к легкому или среднему дефициту сна. Тем не менее упражнения умеренной интенсивности улучшили производительность при выполнении задач у всех людей.

Во втором эксперименте участники провели целую ночь без сна, а затем были помещены в среду с низким уровнем кислорода. Несмотря на снижение уровня кислорода, физические упражнения так же стимулировали когнитивные функции.

В будущем команда планирует провести новые исследования, чтобы понять, какие механизмы стоят за выявленным процессом.