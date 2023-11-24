Деньги на льготные автокредиты для россиян закончились

«Ъ»: крупные банки в России исчерпали деньги на льготные автокредиты до 2024-го

У крупных банков в России закончились деньги на льготные кредиты на машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом со ссылкой на источники на авторынке и среди банков сообщает «Коммерсантъ».

В начале 2023 года на выдачу льготных автокредитов выделяли 5,1 миллиарда рублей, но деньги исчерпали к весне. В ноябре программу дофинансировали еще на 1,2 миллиарда рублей — по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, эти средства должны были компенсировать падение продаж автомобилей после увеличения ключевой ставки до 15 процентов. Однако выделенные деньги уже закончились, и до конца года ресурсов на поддержку продажи машин нет.

По словам источников в банковской отрасли, расходование 1,2 миллиарда рублей за несколько недель — «довольно типичный темп» для рынка: в прошлый раз 5,1 миллиарда исчерпали за полтора месяца, заявили в «Открытие Авто».

Для покупки в кредит с господдержкой автомобиль должен быть выпущен в России и стоить до двух миллионов рублей. Поэтому основной спрос на льготные автокредиты пришелся на весь модельный ряд Lada и китайский Haval Jolion, который собирают в Туле, отметил начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов.

В октябре 2023 года средний размер выданных автокредитов в России вырос до рекордных 1,56 миллиона рублей. За месяц показатель увеличился на 4,5 процента, сообщили аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Среди регионов лидерами по среднему размеру автокредитов стали Москва (2,04 миллиона рублей), Московская область (1,85 миллиона), Ханты-Мансийский автономный округ (1,68 миллиона), Санкт-Петербург (1,83 миллиона) и Краснодарский край (1,69 миллиона).