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18:03, 24 ноября 2023Путешествия

Обстановка у КПП на российско-финской границе попала на видео

Обстановка у КПП Лотта на российско-финской границе попала на видео

Обстановка у контрольно-пропускного пункта (КПП) Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область) попала на видео. Ситуация на границе спокойная, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что у закрытого КПП Келлоселькя (Салла) ситуация тоже урегулирована. 58 человек успели вчера пересечь границу там, еще 55 перевезут на Лотту. Для 200 человек подготовили автобусы до Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что на въезде в Мурманск и внутри Мурманской области будут установлены специальные посты из-за наплыва беженцев в Финляндию. Внутри области для ограничения перемещения мигрантов уже заработал контрольно-пропускной пункт.

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      Зарина Дзагоева
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