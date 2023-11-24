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09:23, 24 ноября 2023Спорт

Овечкин рассказал о спасении НХЛ

Александр Овечкин рассказал, что вместе с Сидни Кросби спас НХЛ

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, что вместе с канадским форвардом «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби спас Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает The Athletic.

«Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу», — заявил россиянин. Он также призвал молодых хоккеистов доказывать, что они лучше предшественников.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

Кросби дебютировал в НХЛ в том же сезоне, что и Овечкин. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

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      Алексей Гусев
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