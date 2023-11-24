Пассажиру самолета потребовалась реанимация при возвращении из Египта в Россию

Aviaincident: самолет Red Wings экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира

Самолет авиакомпании Red Wings экстренно сменил курс и сел в другом городе из-за больного пассажира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 23 ноября на рейсе Boeing 777 при возвращении их Хургады, Египет, в столичный аэропорт Жуковский.

По данным источника, в полете над Россией командир воздушного судна сообщил диспетчерам, что одному из пассажиров потребовалась реанимация. Пилот решил уйти на запасной аэродром в Сочи.

Дальнейшая судьба пассажира не уточняется. По данным портала FlightAware, самолет вылетел из Хургады около 15:30 с опозданием более чем на 50 минут и приземлился в Москве примерно в 21:40 с задержкой менее 10 минут.

Ранее самолет американской авиакомпании American Eagle столкнулся с грузовиком в аэропорту в США. Потерпевший аварию самолет возобновил полеты только через 23 часа после происшествия.

