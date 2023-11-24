Пенсионер четыре года не мог закрыть глаза после избавления от толстых щек

Британцу пришлось лететь в Таиланд, чтобы исправить последствия пластики щек

Британскому пенсионеру Питу Броадхерсту пришлось лететь в Таиланд, чтобы исправить последствия неудачной пластики щек, из-за которой его глаза перестали закрываться. На его историю обратило внимание издание Mirror.

81-летний Броадхерст четыре года не мог закрыть глаза после избавления от слишком толстых щек. В 2019 году он обратился к пластическому хирургу с просьбой уменьшить щеки, в 1959 году увеличившихся из-за стоматологической проблемы, которую он не называет. «У меня были пухлые щеки хомяка, много лет назад я встречался с женщиной, и она ушла от меня. Я не мог понять, почему это произошло, ведь у нас все было, мы были такими счастливчиками. А она предложила мне поискать ответ в зеркале», — рассказал британец.

Чтобы уменьшить мужчине щеки, хирург провел несколько операций, включая блефаропластику, однако удалил слишком много тканей под нижними веками, в результате чего глаза британца перестали закрываться и начали слезиться. Врачи пообещали, что эти побочные эффекты скоро пройдут, и назначили корректирующую операцию на веках, которая не помогла. После нее Броадхерсту приходилось по восемь раз в день закапывать в глаза лекарство и накрывать их прогретым в микроволновой печи полотенцем перед сном. Ни водить машину, ни видеть лица знакомых он не мог, пришлось бросить и любимое хобби — стрельбу.

Частные больницы в Британии отказывались браться за его проблему, а по страховке он мог сделать новую операцию только через год. Экономя на еде и откладывая пенсию, Броадхерст накопил на операцию в Таиланде 4,5 тысячи фунтов (примерно полмиллиона рублей).

Я могу закрывать глаза, а раньше не мог. Когда я ложусь в постель, я их закрываю, и это вернуло мне приятный сон. Я ясно вижу, больше не ношу очки. Раньше я видел только темные тени, все было размыто, а теперь все четко. Я больше не думаю о своих глазах. Я снова нормальный, без очков и все вижу в окно Пит Броадхерст британский пенсионер

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