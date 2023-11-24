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16:18, 24 ноября 2023Силовые структуры

Полиция попросила россиян помочь с опознанием забетонированного мужчины

В Красноярске полиция 16 лет не может распознать забетонированный труп

Фото: Информационный центр «Крымский мост» / РИА Новости

В Красноярске полиция 16 лет не может распознать личность мужчины, кости которого обнаружили в бетонном кольце на одной из улиц города. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, эксперты смогли восстановить приблизительную внешность россиянина. До случившегося это был мужчина славянской внешности в возрасте от 30 до 35 лет.

Теперь следователи ищут людей, которые узнают пострадавшего или знают, как он оказался забетонированным. Канал отмечает, что кончина мужчины носит криминальный характер.

Ранее в Астрахани 56-летняя женщина забетонировала под полом дома своего 12-летнего сына.

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      Варвара Митина
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