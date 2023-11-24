Полиция попросила россиян помочь с опознанием забетонированного мужчины

В Красноярске полиция 16 лет не может распознать забетонированный труп

В Красноярске полиция 16 лет не может распознать личность мужчины, кости которого обнаружили в бетонном кольце на одной из улиц города. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, эксперты смогли восстановить приблизительную внешность россиянина. До случившегося это был мужчина славянской внешности в возрасте от 30 до 35 лет.

Теперь следователи ищут людей, которые узнают пострадавшего или знают, как он оказался забетонированным. Канал отмечает, что кончина мужчины носит криминальный характер.

Ранее в Астрахани 56-летняя женщина забетонировала под полом дома своего 12-летнего сына.