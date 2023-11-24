Депутата Рады исключили из партии Зеленского за попытку подкупа биткоинами

Глава партии Зеленского сообщила об исключении депутата Рады Одарченко

Уличенного во взяточничестве депутата Верховной Рады Андрея Одарченко исключили из партии Зеленского. Об этом сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании дисциплинарной комиссии. Исключение нардепа было единогласно поддержано членами партии.

Андрея Одарченко подозревают в попытке подкупить главу госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема. Депутат предложил госслужащему сумму в 0,39 биткоина, на момент сделки эквивалентную 10 тысячам долларов.

На заседании суда по избранию меры пресечения прокурор заявила, что в ходе разговора с Найемом Одарченко заявлял, что Украина будет вынуждена отказаться от территорий Крыма и Донбасса. Кроме того, по мнению следствия, нардеп заявил, что не верит в возможность страны удержать Харьков.