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11:32, 24 ноября 2023Бывший СССР

Депутата Рады исключили из партии Зеленского за попытку подкупа биткоинами

Глава партии Зеленского сообщила об исключении депутата Рады Одарченко
Андрей Одарченко

Андрей Одарченко. Фото: Шинкарёва Алина Александровна / Wikimedia

Уличенного во взяточничестве депутата Верховной Рады Андрея Одарченко исключили из партии Зеленского. Об этом сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании дисциплинарной комиссии. Исключение нардепа было единогласно поддержано членами партии.

Андрея Одарченко подозревают в попытке подкупить главу госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема. Депутат предложил госслужащему сумму в 0,39 биткоина, на момент сделки эквивалентную 10 тысячам долларов.

На заседании суда по избранию меры пресечения прокурор заявила, что в ходе разговора с Найемом Одарченко заявлял, что Украина будет вынуждена отказаться от территорий Крыма и Донбасса. Кроме того, по мнению следствия, нардеп заявил, что не верит в возможность страны удержать Харьков.

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      Александр Курбатов
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