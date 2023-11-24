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18:23, 24 ноября 2023Путешествия

Раскрыто истинное отношение жителей Кипра к россиянам

Посол Зязиков заявил, что жители Кипра надеются на массовое возвращение россиян

Фото: Unsplash

Жители Кипра надеются на массовое возвращение туристов из России и восстановление прямого авиасообщения между государствами. Истинное отношение киприотов к россиянам в беседе с KP.RU раскрыл посол РФ в этой средиземноморской стране Мурат Зязиков.

По словам дипломата, искусственно созданные барьеры не смогут стереть давнюю дружбу между Россией и Кипром. «Убежден, что любые кризисы рано или поздно заканчиваются и мы вернемся к полноценному конструктивному взаимодействию», — заявил он.

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Более того, Зязиков отметил, что Кипр является одним из любимейших направлений для отдыха отечественных туристов. Он подчеркнул, что россияне любят остров за солнечную погоду, теплый климат, чистое море, а также за радушие и добросердечность местных жителей.

«Наши народы обменивались опытом, знаниями и культурными традициями, — добавил посол. — Это способствовало формированию особой братской связи между россиянами и киприотами».

Ранее в ноябре сообщалось, что в случае вступления Кипра в Шенгенскую зону российским туристам придется сдавать биометрию и выполнять другие дополнительные формальности ради поездки в республику. По мнению экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР), если Кипр станет частью Шенгена, туристам придется оформлять шенгенскую визу и выполнять условия в части финансового обеспечения поездки.

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      Фариза Бацазова
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