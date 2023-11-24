Россиянам разъяснили порядок действий при отказе в кредите
Отказ банка в выдаче кредита в случае несогласия можно обжаловать. Об этом рассказал «Общественной службе новостей» юрист Дмитрий Краснов.
Если в кредитной организации не назвали причину отказа, сначала следует обратиться туда с соответствующим запросом, потом же, если полученные объяснения гражданина не устроят, можно идти в суд, объяснил специалист порядок действий.
По его словам, поводов для отказа клиентам в кредите бывает немало — закредитованность, возраст клиента, неплатежеспособность, уровень зарплаты. При этом суд, выслушав аргументы сторон, может обязать банк оказать услугу по выдаче кредита.
Ранее финансист Татьяна Бондаренко перечислила неочевидные причины отказа клиентам банков в выдаче новых кредитов. Согласно ее данным, обычно неохотно дают средства на погашение старых долгов и лечение.