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09:03, 24 ноября 2023Ценности

Российская певица снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Кадр: @miaboyka

Российская блогерша и певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 26-летняя артистка предстала в белом обтягивающем платье длины миди с капюшоном и рукавами, которое частично демонстрировало ее обнаженную грудь. Помимо этого, звезда собрала светлые волосы и нанесла макияж в ярких оттенках.

В качестве обуви она выбрала белые туфли-лодочки на шпильке. Свой образ знаменитость дополнила аксессуарами в виде серег и браслета.

Ранее в ноябре певица Mia Boyka потеряла бюстгальтер во время прогулки. Звезда, выходя из автомобиля, выронила верх от купальника в снег и не заметила потерю.

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      Екатерина Ештокина
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