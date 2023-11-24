Российская певица снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Российская блогерша и певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 26-летняя артистка предстала в белом обтягивающем платье длины миди с капюшоном и рукавами, которое частично демонстрировало ее обнаженную грудь. Помимо этого, звезда собрала светлые волосы и нанесла макияж в ярких оттенках.

В качестве обуви она выбрала белые туфли-лодочки на шпильке. Свой образ знаменитость дополнила аксессуарами в виде серег и браслета.

Ранее в ноябре певица Mia Boyka потеряла бюстгальтер во время прогулки. Звезда, выходя из автомобиля, выронила верх от купальника в снег и не заметила потерю.