Предсказано восстановление рынка смартфонов

Canalys: рынок смартфонов восстановится в 2024 году, рост составит 4 процента

Специалисты фирмы Canalys предсказали восстановление рынка смартфонов. Об этом сообщает издание GizChina.

По прогнозу аналитиков, по итогам 2024 года объемы глобального рынка смартфонов достигнут 1,17 миллиарда единиц. Рост по сравнению с ожидаемыми показателями 2023 года составит четыре процента. «Возрождение рынка смартфонов в следующем году будет стимулироваться развивающимися рынками, где устройства остаются неотъемлемой частью связи, развлечений и производительности», — заявил старший аналитик Canalys Саньям Чаурасия.

При этом по итогам 2023 года поставки смартфонов должны составить 1,13 миллиарда единиц, что на пять процентов ниже показателей 2022 года. Однако авторы исследования заметили «проблеск восстановления» Так, рост поставок смартфонов в Латинской Америке составит два процента, в Африке — три процента, на Ближнем Востоке — девять процентов.

«Индустрия смартфонов явно переживает свои самые мрачные дни, поставки остаются более чем на 20 процентов ниже пика 2017 года», — заявил старший аналитик Canalys Тоби Чжу.

Также эксперты оценили внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в смартфоны премиум-класса и влияние этого фактора на заинтересованность потребителей. По словам аналитиков, появление ИИ на девайсах вряд сильно подтолкнет пользователей к обновлению своих устройств.

Ранее специалисты Counterpoint Research сообщили, что поставки смартфонов на рынок Европы в третьем квартале рухнули. Снижение вызвано сохраняющимися экономическими и геополитическими проблемами.