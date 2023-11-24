Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:40, 24 ноября 2023Наука и техника

Предсказано восстановление рынка смартфонов

Canalys: рынок смартфонов восстановится в 2024 году, рост составит 4 процента

Фото: Aly Song / Reuters

Специалисты фирмы Canalys предсказали восстановление рынка смартфонов. Об этом сообщает издание GizChina.

По прогнозу аналитиков, по итогам 2024 года объемы глобального рынка смартфонов достигнут 1,17 миллиарда единиц. Рост по сравнению с ожидаемыми показателями 2023 года составит четыре процента. «Возрождение рынка смартфонов в следующем году будет стимулироваться развивающимися рынками, где устройства остаются неотъемлемой частью связи, развлечений и производительности», — заявил старший аналитик Canalys Саньям Чаурасия.

При этом по итогам 2023 года поставки смартфонов должны составить 1,13 миллиарда единиц, что на пять процентов ниже показателей 2022 года. Однако авторы исследования заметили «проблеск восстановления» Так, рост поставок смартфонов в Латинской Америке составит два процента, в Африке — три процента, на Ближнем Востоке — девять процентов.

«Индустрия смартфонов явно переживает свои самые мрачные дни, поставки остаются более чем на 20 процентов ниже пика 2017 года», — заявил старший аналитик Canalys Тоби Чжу.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

Также эксперты оценили внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в смартфоны премиум-класса и влияние этого фактора на заинтересованность потребителей. По словам аналитиков, появление ИИ на девайсах вряд сильно подтолкнет пользователей к обновлению своих устройств.

Ранее специалисты Counterpoint Research сообщили, что поставки смартфонов на рынок Европы в третьем квартале рухнули. Снижение вызвано сохраняющимися экономическими и геополитическими проблемами.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы

      В ЛНР рассказали о растущих потерях ВСУ из-за холодов

      В Госдуме призвали проверять заключенных до отправки на СВО и помилования

      Россиянам дали совет по выбору между китайскими и иранскими авто

      Бывшую 39-летнюю модель заметили на отдыхе в бикини

      В Британии заявили о стремлении Запада к миру на Украине

      Китай вошел в топ крупнейших поставщиков виски в Россию

      Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов

      На Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией

      Минобороны заявило о поражении 16 дронов над Крымом и Волгоградской областью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости