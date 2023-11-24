В Госдуме назвали возможный срок снятия санкций с России

Депутат Журова: после украинского конфликта с России быстро снимут санкции

Западные страны снимут санкции с России вскоре после завершения украинского конфликта, торговля восстановится достаточно быстро. Вместе с тем, счета страны в иностранных банках могут остаться замороженными еще на долгое время. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я думаю, что санкции снимут достаточно быстро. По крайней мере, продавать нефть и газ быстро разрешат полноценно — Запад в этом крайне заинтересован. Постепенно все вернется, как было. Сразу ли — другой вопрос», — сказала политик.

Она не исключила, что мирные соглашения с Украиной могут обязать Россию в какой-то форме оплатить часть работ по восстановлению. Возможно, это попытаются сделать путем продолжения заморозки средств страны.

«В этой части попытаются держать нас как можно дольше в таком состоянии. А торговля, обмен восстановятся очень быстро. Только счета могут остаться замороженными надолго», — заключила Журова.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях против связанных с Россией компаний. Властям штата запрещалось заключать соглашения с фирмами, поддерживающими связи с РФ и Белоруссией.