Стал известен владелец сбившего двух девушек в Москве Lexus RX

Mash: сбивший двух девушек в Москве Lexus принадлежит директору Балаковской АЭС

Автомобиль Lexus RX, который попал в ДТП с двумя пострадавшими, предварительно, принадлежит директору Балаковской атомной электростанции (АЭС) Валерию Бессонову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам водителя иномарки, он не заметил двух пешеходов, которые якобы появились неожиданно. Присутствовал ли Бессонов в салоне автомобиля, на данный момент неизвестно.

О ДТП на юге Москвы ранее сообщили в столичной Госавтоинспекции. По их данным, водитель за рулем Lexus сбил двух девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Известно, что пострадавших не госпитализировали.

Ранее в Воронежской области пьяный депутат на Lexus переехал пенсионерку на пешеходном переходе. На опубликованном в сети ролике можно видеть, как иномарка на скорости сбивает россиянку, которая следует по переходу на зеленый сигнал светофора.