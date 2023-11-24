Стало известно о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича

Лукашенко и глава Приморья Кожемяко предлагали Сапеге выйти за Протасевича

Осужденная в Белоруссии на шесть лет за распространение данных белорусских силовиков и позже помилованная гражданка России Софья Сапега получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко предложение выйти замуж за Романа Протасевича. О попытке Лукашенко поженить пару сообщил глава Приморья Олег Кожемяко, его слова приводит портал PrimaMedia в своем Telegram-канале.

По словам Кожемяко, он также предпринял попытку поженить Сапегу и Протасевича, но позже ему стало известно, что бывший главред оппозиционного белорусского Telegram-канала открестился от своей девушки.

«Я разговаривал с девочкой. Она влюбилась в парня. Мы с Александром Григорьевичем даже предложили им пожениться, но парень от нее открестился, отказался. Сейчас она одумалась, живет вместе с семьей и все у нее хорошо», — рассказал губернатор Приморья на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт».

Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года. Оппозиционер с подругой совершали перелет по маршруту Афины — Вильнюс. Самолет компании Ryanair, на борту которого они находились, получил сообщение о минировании, а Лукашенко приказал поднять в воздух два истребителя МиГ-29. После приземления их задержали. Сапега вскоре дала признание, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков.

Указ о помиловании Сапеги был подписан Лукашенко сразу после встречи с Кожемяко. До этого Лукашенко помиловал и самого Протасевича. Тетя Сапеги называла помилованного Протасевича «козлом» и «сволочью», за которого девушка «тянула все это». При этом мать россиянки Анна Дудич заявляла, что поступок Протасевича по отношению к Сапеге останется с ним и будет на его совести.