Стилистка назвала россиянкам самые модные образы для новогоднего корпоратива

Стилист Куликова назвала смокинг модным образом для новогоднего корпоратива

Стилист-имиджмейкер Мария Куликова назвала россиянкам самые модные образы для новогоднего корпоратива. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По словам специалистки, внешний вид на таком мероприятии должен привлекать внимание, но не выглядеть вульгарным. «Поэтому стоит избегать цветов, которые вам не идут, дешевых и хлипких фактур тканей, неудачно сидящего по фигуре кроя и обилия тяжеловесных аксессуаров», — уточнила она.

Кроме того, Куликова отметила, что лучшим нарядом для новогоднего торжества станет строгий черно-белый смокинг. При этом дополнить образ стилистка посоветовала с помощью яркого акцента в виде броши или алых губ.

«Так вы будете на праздник в образе уверенной, независимой женщины, которая знает себе цену и красиво проявляет свою женственность даже в мужском костюме. Особенно красиво смокинг будет выглядеть на любительницах носить летящие платья и блузы», — пояснила эксперт.

Среди прочего, собеседница издания обратила внимание на прозрачные блузы, которые можно носить поверх топов в тон. В заключение имиджмейкер призвала отказаться от пайеток и блесток и взамен выбрать шелковые ткани.

«Блеск — это не только про пайетки и блестки. Как раз их я рекомендую избегать в нарядах на корпоратив, они могут подчеркнуть чрезмерность и неуместность вашего образа. Создавать конкуренцию наряженной елке можно и нужно, но в новогоднюю ночь. А выбрать платье, жакет или юбку с роскошной игрой шелковых тканей — стоит. Только стоит помнить, что эти ткани любят идеально сидящий по фигуре крой и могут предательски выдавать пятна», — заключила Куликова.

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